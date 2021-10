LECCO – Venerdì mattina un equipaggio della Squadra Volanti della Polizia di Stato è stato allertato per un’aggressione subita da alcune guardie giurate su un autobus di Linee Lecco, avvenuta poco prima da parte di alcuni giovani successivamente fuggiti.

Giunti sul posto, mentre le vittime dell’aggressione stavano fornendo un’accurata descrizione dei responsabili agli agenti, quest’ultimi hanno notato uno dei possibili aggressori attraversare viale della Costituzione.

F. S., classe ’91, di origine marocchina è stato subito fermato e condotto in Questura per l’identificazione; è stato deferito in stato di libertà per la violenza nei confronti delle guardie giurate in servizio, lesioni personali aggravate cagionate a due di loro, nonché per l’interruzione di pubblico servizio.