LECCO – Non si ferma la “striscia” di fatti violenti a Lecco, soprattutto nelle ore della notte. Questa volta, poco dopo le tre del mattino di domenica è stato soccorso dal 118 un diciottenne, aggredito nei pressi di un noto locale, che è stato trasportato in ambulanza in “codice rosso” (condizioni gravi) all’ospedale Manzoni di Lecco.

Nella stessa zona, poco prima era stata soccorsa una giovane – a sua volta 18enne – per intossicazione etilica.

Fortunatamente in questo caso la situazione della ragazza assistita era decisamente meno preoccupante (codice “verde”).

