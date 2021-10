LECCO – “Le recenti vicende legate a continue aggressioni da parte di baby-gang testimoniano purtroppo ciò che Fratelli d’Italia ha sempre detto, ossia che la questione sicurezza è una priorità assoluta anche sul nostro territorio, e che tutte le forze politiche devono attivarsi per studiare soluzioni condivise a questo problema che ormai è diventato drammatico”.

Lo ha dichiarato Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di Fdi Lecco.

Il parlamentare Alessio Butti specifica: “Nelle mie consuete riunioni con il Prefetto e con il Questore ho fatto più volte presente il fenomeno legato a queste Baby Gang, sottolineando come non appartenga più solo alle aree metropolitane ma purtroppo ormai sia diffusissimo anche nelle nostre città. Per questo – prosegue l’on Butti – insieme al gruppo di Fratelli d’Italia stiamo per depositare una proposta di legge che porterà ad irrigidire le conseguenze penali per questo tipo di reati compiuti da giovani e giovanissimi. Il fenomeno va combattuto in modo deciso e perentorio, sia con un inasprimento delle pene, sia investendo sulla formazione, la cultura, la scuola e la famiglia.”

“Appena sarà depositata questa proposta di legge la presenteremo alla cittadinanza lecchese”, conclude Fabio Mastroberardino.