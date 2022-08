COMO-LECCO – Durante l’estate 2022 oltre sette italiani su 10 (72%) andranno in agriturismo per trascorrere le proprie vacanze, o semplicemente per gustare le specialità locali del territorio durante una gita in giornata. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Noto Sondaggi, che mette inoltre in evidenzia che spesso la scelta dell’agriturismo si abbina alla vacanza al mare o in montagna.

Il Lago di Como e le Alpi si confermano tra i luoghi più gettonati: secondo Coldiretti Como Lecco il desiderio di contatto con la natura è la principale motivazione che spinge i vacanziere a optare per l’agriturismo…