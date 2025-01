AL LECCO ALTA PULCINI 2015 IL PRIMO TORNEO “IONE RUSCONI A.M.” DI VALMADRERA

VALMADRERA – Il Lecco Alta Pulcini 2015 vince il 1° Torneo Ione Rusconi a.m. organizzato dalla Polisportiva Valmadrera presso il Centro Giovanile. In campo quattro squadre Pulcini 2015: La Pol. Valmadrera, la Lecco Alta, il Suello, e l’Oratorio San Filippo Neri di Oggiono. Il Lecco Alta incontra, nelle due partite eliminatorie il Valmadrera e, a seguire, il Suello, vincendo entrambe le gare per 3-0. Nella terza partita i lecchesi incontrano l’Oggiono concludendo il match con il punteggio di 1-1.

La finale ha visto in campo il Lecco Alta sempre con l’Oggiono: le due squadre si sono affrontate a viso aperto in una finale al cardiopalma, dove i gol si sono alternati per un risultato finale di 4-4. Solo dopo i rigori si è decretato il vincitore del memorial, con il punteggio di 3-2 a favore dei lecchesi.