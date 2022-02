LECCO – Sta prendendo forma giorno dopo giorno, nel cortile del campus del Polo territoriale di Lecco, BEEpilot – Building Energy Efficiency pilot, un piccolo edificio composto da moduli prefabbricati ideato per essere al servizio della ricerca nel settore delle costruzioni. Un prototipo sperimentale che fungerà da laboratorio e potrà essere utilizzato da ricercatori, produttori di materiali e di facciate, professionisti, appaltatori edili, investitori e utenti finali per testare materiali e componenti innovativi per l’involucro degli edifici.

BEEpilot presta attenzione all’ambiente e si configura come un edificio a bassa energia incorporata e ad alta efficienza. È realizzato con tecnologia a base legno e i suoi componenti sono assemblati a secco, come nel più perfetto gioco a incastri, senza l’utilizzo di leganti. Le pareti e le coperture sono composte da moduli rimovibili e sostituibili; aziende e operatori del settore potranno testare le performance dei loro prodotti applicandoli al BEEpilot. Il laboratorio è appoggiato su una struttura circolare motorizzata che consentirà di orientarlo in base alla posizione del sole per consentire la ricerca differenti condizioni di luce e radiazione a seconda del test che si starà svolgendo.

“Un sistema versatile che consentirà di effettuare diversi tipi di prove – commenta Graziano Salvalai, responsabile scientifico di MEZeroE, progetto europeo di cui BEEpilot fa parte -. Effettueremo prove termiche, acustiche, illuminotecniche, di tenuta all’aria e di qualità dell’aria, sottoponendo gli elementi di cui dobbiamo verificare le performance agli agenti atmosferici esterni e creando all’interno il clima di cui abbiamo bisogno per ciascun specifico test. Questi possono riguardare numerosi aspetti, dall’invecchiamento delle guaine alla ventilazione dell’intercapedine, che rileveremo attraverso apposita sensoristica di facciata”.

