AL SANT’ANGELO DI LAORCA PROTAGONISTI ANCHE BAMBINI E RAGAZZI

LECCO – Si è giocato, come da tradizione, la 53ª edizione del Torneo Sant’Angelo nel rione lecchese di Laorca. Una competizione molto sentita, che raduna nella giornata dopo Pasqua giovani e adulti, residenti e oriundi – da qualche anno la competizione è aperta anche ad altri – attorno al pallone all’oratorio San Giuseppe. Il torneo era dedicato alla memoria di Dario Invernizzi. La grande novità di quest’anno è stata la partecipazione anche di squadre di bambini della primaria e di ragazzi delle medie. “Abbiamo avuto un bel riscontro con tantissime persone presenti che ci incoraggia a continuare nei prossimi anni con questa formula” hanno dichiarato gli organizzatori.

In concomitanza con il torneo dei giovanissimi si è disputato la tradizionale competizione per gli adulti. Per la categoria riservata ai bambini della primaria ha vinto Val Pozza, seguito nell’ordine da Crogno e Pra la Valle. Per le medie ha vinto Campovai seguito da Ramello e Guggiarolo. Per gli adulti ha vinto La Gallina, al secondo posto La Colonna e al terzo posto a pari merito El Cilinder e Pomedo.

I migliori calciatori delle squadre giovani sono stati: Marco Di Benedetto (Crogno), Michele Invernizzi (Pra la Valle), Edoardo Colleoni (Val pozza), Gabriele Brigatti (Ramello), Valerio Torri (Guggiarolo), Fabrizio Aribvoke (Campovai) e il miglior giocatore generale torneo elementari/medie è stata Alice Golinelli (Pra la valle).

Categoria adulti:

Categoria Primaria:

Categoria Medie: