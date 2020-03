MILANO – Sospese le attività di taglio eseguite da privati cittadini. Lo ha deciso la Regione con una nota del 18 marzo, proseguono invece le attività svolte da imprese agricole, boschive o consorzi forestali.

Alla luce dei vari provvedimenti governativi che si sono succeduti in questi giorni e che vietano lo spostamento dalla propria dimora: lo svolgimento dell’attività di tagli boschivi eseguiti da privati cittadini (hobbisti, usi civici, tagli per autoconsumo e simili) sono sospese.

In queste pratiche non sono rari gli infortuni, ma la richiesta di soccorso potrebbe non venir garantita o ad ogni modo distoglierebbe risorse dalla lotta al Coronavirus.