LECCO – Da domani 2 luglio e fino al 2 agosto pesanti misure restrittive a prevenzione dell’incolumità pubblica dopo le decisioni assunte nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di mercoledì in Prefettura a Lecco. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente che entra in vigore domani alle 19 riguarda la vendita e il consumo di bevande alcoliche in città.

“A fronte degli episodi dolosi verificatisi nel corso del mese di giugno in città – scrive il Comune di Lecco -, accertati dalle forze dell’ordine con individuazione dei responsabili e sfociati nell’adozione da parte del Questore di Lecco di divieti di accesso a esercizi pubblici e permanenza nelle immediate vicinanze, fenomeni sempre più spesso causati dall’abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti in orario serale e notturno, il provvedimento adottato prevede il divieto di:

– vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo;

– vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici;

– detenzione e consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

– detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo.

Il divieto si applica tutti i giorni della settimana dalle 19 alle 5 da venerdì 2 luglio a lunedì 2 agosto, nelle vie e nelle aree elencate di seguito e nel provvedimento e visibili nella mappa.

> I DIVIETI DISPOSTI DA PALAZZO BOVARA

ZONA CENTRO E LUNGOLAGO

VIA LEONARDO DA VINCI –VIA RAFFAELLO –VIA CANTU’ –VIA NULLO -LUNGO LARIO ISONZO -VIALE COSTITUZIONE -LARGO EUROPA -VICOLO DELLA TORRE -VIA SAURO -VIA CORNELIO -VIA TOMMASO GROSSI -PIAZZA AFFARI -PIAZZA GARIBALDI –PIAZZA XX SETTEMBRE-PIAZZA CERMENATI-PIAZZA MAZZINI –VICOLO TORCHIO-VICOLO GRANAI-PIAZZA MANZONI –VIALE DANTE -VIA CARLO CATTANEO–VIAMONTELLO-VIA ROMA -VIA F.LLI CAIROLI -VIA CAVOUR -VIA MASCARI -VIA AIROLDI -VIA DEL POZZO -VIA ANGHILERI -PIAZZA SANTA MARTA -VIA BOVARA -VIA SAN NICOLO’ -VICOLO ARONNE CIMA -VIA PARINI –VIA ONGANIA –VIA TURATI-VIA RESINELLI -VIA PIETRO NAVA -VIA NINO BIXIO -VIA MALPENSATA -VIA SIRTORI -VIA TORRE TARELLI –LUNGO LARIO CESARE BATTISTI -PIAZZA STOPPANI -LUNGO LARIO CADORNA-LUNGO LARIO PIAVE-LUNGO LARIO 4 NOVEMBRE;

ZONA STAZIONE

VIA SASSI –PIAZZA DIAZ –PIAZZA LEGA LOMBARDA-VIA VOLTA -LARGO MONTENERO-VIA GRASSI-VIA BALICCO;

ZONA “MERIDIANA”

AREA PARCHEGGIO GREEN MERIDIANA-AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO MERIDIANA APERTE AL PUBBLICO

“Di fronte agli episodi delle ultime settimane è cresciuta la preoccupazione tanto tra i cittadini così come tra coloro che sono preposti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica – spiegano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore alla Coesione sociale Simona Piazza – pertanto il COSP ha valutato di coordinare sia iniziative di prevenzione e controllo sia di rinforzo normativo, al fine di rendere più efficace la repressione e le sanzioni: questa ordinanza va proprio in questo senso. Qualsiasi aziona, però, è vana se viene a mancare da un lato la presenza delle famiglie (e la responsabilità verso i figli minori) sia la comprensione e la collaborazione dei commercianti. Ci troviamo, infatti, davanti a uno sforzo non solo per garantire maggiore sicurezza per tutti ma anche e soprattutto per ristabilire quella convivenza civile che è l’obiettivo più importante cui tendere”.