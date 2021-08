LECCO – Tornano a colpire gli imbecilli che con costanza si accaniscono con vandalismi sulla strada fra Rancio e Laorca. Questa volta se la sono presa con la madonnina situata accanto alla baita del, il Gruppo Escursionisti Rancesi. Distrutti cristalli della cappelletta che ospita la statua, staccate di netto le mani alla scultura della Madonna.

Già in precedenza si erano registrati in quella zona atti vandalici, schiamazzi, rifiuti abbandonati in strada – specialmente bottiglie, indice di come i vari atti siano sempre “conditi” da abbondanti bevute.

RedCro