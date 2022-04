LECCO – Venerdì 29 aprile, dalle 10:30 alle 12:30 presso l’Università Bicocca, Dipartimento di Diritto Penale, gli studenti delle classi 4a sue dell’IIS Bertacchi e 3c del Liceo Manzoni saranno ospiti della professoressa Pecorella e dei suoi studenti.

L’evento si riferisce al progetto “A scuola contro la violenza di genere” e riprende gli argomenti già discussi a Lecco il 13 aprile dagli studenti universitari. I liceali porteranno la testimonianza del lavoro svolto nel loro PCTO.

Entrambe le classi con i loro docenti saranno ospiti dell’Università, che li accoglierà non solo per la lezione ma anche per il pranzo.

https://unimib.webex.com/meet/claudia.pecorella