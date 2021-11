LECCO – Nella nottata del 1 novembre, personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti, durante l’effettuazione di un controllo di polizia all’interno di un locale, in occasione di una serata organizzata per la notte di Halloween, è stato allertato da uno degli addetti alla sicurezza del locale stesso in quanto all’ingresso vi era persona molesta.

Giunti fuori dal locale i poliziotti hanno notato subito un soggetto di nazionalità straniera che si dimenava e cercava di aggredire gli addetti alla sicurezza. Nel frangente gli agenti intervenivano cercando di sedare gli animi, invitando il soggetto molesto a calmarsi. Lo stesso, nonostante si fosse reso conto della presenza dei poliziotti, noncurante della situazione, ha aggredito e minacciato gli operanti, cercando di colpirli e dimenandosi per andare ad aggredire uno dei buttafuori.

Ne scaturiva un’accesa colluttazione, durante la quale due poliziotti, per bloccare il soggetto, subivano lesioni giudicate poi guaribili con prognosi rispettivamente di 5 e 7 giorni.

Gli addetti alla sicurezza hanno riferito ai poliziotti che, precedentemente, all’interno della pista da ballo del locale, il soggetto infastidiva ed istigava altri avventori, senza un apparente motivo; ragione per la quale gli stessi procedevano ad accompagnarlo fuori dal locale e in quel frangente il soggetto dava un morso al braccio ad uno dei buttafuori, proprio qualche istante prima che intervenissero i poliziotti.

S.H., classe 2000, originario del Burkina Faso, regolare sul territorio nazionale, il quale continuava imperterrito a dimenarsi ed a minacciare i poliziotti, è stato quindi accompagnato in Questura e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella giornata odierna presso il Tribunale di Lecco ha avuto luogo il processo direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato ed il reo condannato alla pena di otto mesi di reclusione.