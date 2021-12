LECCO – Selezionata dalla Fondazione Reggio Children e Enel Cuore nell’ambito del progetto “Fare Scuola” insieme ad altri 89 istituti, la scuola primaria di Santo Stefano vanta due nuovi ambienti scolastici, progettati come luoghi di apprendimento e relazione, secondo criteri pedagogici innovativi. I due nuovi spazi sono stati allestiti grazie ai 50.000 euro destinati all’istituto che aderisce già da molti anni anche a “Scuola potenziata”, un progetto avviato all’inizio degli anni ’90 e che riserva una particolare attenzione ai bambini con diritti speciali.

Il primo spazio, chiamato “via dell’apprendimento” è il grande corridoio d’ingresso della scuola, un luogo di relazione, divenuto spazio di approfondimento, lavoro informale e punto di accesso alla documentazione, deputato anche al gioco e al relax, oltre che allo sviluppo dell’identità personale. Questo spazio è stato ripensato infatti per permettere ai bambini di realizzare attività in piccoli gruppi, come lo sviluppo dell’apprendimento della lettura. Il secondo spazio, chiamato “aula inclusiva“, è un’aula dedicata alle attività per bambini con bisogni speciali. Concepita come spazio immateriale, informale e destrutturato, uno spazio libero, privo di banchi, cattedra o direzionalità e dotato di strumentazioni digitali e morbide sedute.