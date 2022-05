LECCO – Successo per la presentazione al Teatro Invito di Lecco della prima parte di “Wild Food“, documentario di cui è autrice Donatella Polvara.

Quest’ultima ha illustrato sul palco l’originale docutrekking alla ricerca di forti testimonianze dello stretto legame fra cibo, uomo e territorio. Per ora – in attesa di sponsor per proseguire la produzione dopo il primo spezzone – si ripercorre per immagini il tratto iniziale del Sentiero del Viandante, che collega Lecco ad Abbadia Lariana.

Come cornice paesaggi mozzafiato fra il lago, il cielo blu e le montagne lecchesi. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la natura è un patrimonio inestimabile, va amata e salvaguardata: è una ricchezza di principi nutrizionali a disposizione dell’ uomo per mantenersi sano e in forma a lungo nel tempo.

Con Donatella Polvara (nata e cresciuta a Lecco, biologa, analista di laboratorio e nutrizionista), sul palco mercoledì alcuni dei professionisti che formano la squadra di “Wild Food“.

Un lavoro certamente da apprezzare e che deve poter continuare – come merita – fino alla conclusione.

