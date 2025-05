ALL’ACADEMY VAL SAN MARTINO IL 23° MEMORIAL AONDIO DI GERMANEDO

LECCO – È iniziato nel rione lecchese di Germanedo il mese dedicato ai tornei calcistici per le categorie di bambini. In campo per la 23ª edizione del Memorial Massimo Aondio i Piccoli Amici 2018 con tre squadre della Rovinata, il Lecco Alta, il Lomagna, Villa Romanò e Pol.2001. Le prime classificate dei gironi eliminatori hanno formato il Girone Gold per decretare la vincente, mentre le altre formazioni si sono affrontate nel Girone Silver. Il Gold era formato da Val San Martino, Lomagna. Rovinata Bianca e Pol.2001. La classifica finale è stata così composta: Academy Val San Martino, Lomagna, Pol.2001 e Rovinata Bianca. Nel Girone Silver al primo posto è arrivata la Rovinata Rossa, al secondo posto la Lecco Alta, Rovinata Blu e Villa Romanò. I 60 bambini presenti sono stati premiati con una medaglia al termine dell’evento.

RedSpo