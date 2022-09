LECCO – Al Centro Sportivo dell’Aurora San Francesco di Lecco si è svolta la 1ª edizione del Memorial Carlo Viviani categoria Giovanissimi 2009 che ha visto la vittoria della squadra di casa dell’Aurora San Francesco allenata da mister Domenico Carbonaro, secondo Domenico Perri che ha prevalso sul Rovagnate, Sala Galbiate, Rovinata, SLDP Malgrate e Arcadia Dolzago. La finale del torneo è terminata in parità 2-2 e poi vinta ai rigori dall’Aurora che ha prevalso 5-4 sul Sala Galbiate – vincendo il trofeo. La finale per il 3° e 4° posto è stata vinta dal Rovagnate per 4-0 che ha prevalso sulla Rovinata. Il torneo ha mostrato un buon tasso tecnico da parte delle squadre partecipanti mostrando del buon gioco e dei buoni calciatori di spessore.

Carlo Viviani, a cui è stato dedicato il torneo, padre del calciatore professionista Fabio Viviani e dirigente dell’Aurora San Francesco per oltre 20 anni. Prima come magazziniere e addetto al campo, dando tanto tempo all’oratorio e alla società aiutandola a cresce nel volontariato

Il miglior goleador è risultato Zaccaria del Rovagnate, mentre il top portiere Emanuele Calò dell’Aurora. Erano presenti alla premiazione Fabio Viviani ex calciatore professionista vincitore anche della Champions League con il Milan, nonché la mamma e la sorella di Fabio.