LECCO – Alle 14.30 derby in casa del Seregno per il Lecco di De Paola (l’ex di turno, nel 2011 prese in carico il team brianzolo allora in Serie D, portandolo a una insperata salvezza via playout).

Sfida delicata perché se i blucelesti galleggiano in acque non buonissime, la Procura della Repubblica di Monza sta indagando il Seregno con l’ipotesi di reato di minaccia e violenza privata.

Cose che “si sapevano nell’ambiente da mesi, ora sono venute allo scoperto” commenta De Paola. Che giudica la partita “importante per tutte e due le squadre. Abbiamo preparato bene il match, ci vorranno aggressività e la mentalità giusta”.

Fuori causa Battistini e Mastroianni, pochi i dubbi di formazione, specie in attacco dove si contendono un posto da titolare Iocolano, Ganz e Petrovic.

RedSpo