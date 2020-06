MILANO – Diramate dalla protezione civile regionale l’allerta arancione per rischio idrogeologico e il codice giallo per rischio idraulico e temporali forti, criticità valide dal pomeriggio di oggi con intensificazione nella seconda parte della giornata di domani, giovedì, sul Lario e gran parte del territorio lombardo.

SINTESI METEOROLOGICA

Una saccatura attualmente in formazione sull’Inghilterra si approfondisce gradualmente, nel corso della giornata odierna 3 giugno e nel corso della mattinata di domani 4 giugno verso il Sud della Francia, per poi spostarsi verso Est sul Tirreno tra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì 4 giugno, quando la parte più fredda traslerà sull’Italia, in spostamento verso Est nella notte di venerdì 5 giugno.

Il flusso associato a questa struttura depressionaria sarà pertanto umido e instabile dai quadranti meridionali a tutte le quote, mentre dalla mattinata di venerdì ruoterà da Nord e con un minore contenuto di umidità.