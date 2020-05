MILANO – Diffusa dalla protezione civile regionale l’allerta per vento forte – criticità ordinaria – attiva dalle 20 di questa sera, sabato 2 maggio, sino a domenica mattina. Interessate dal codice giallo anche l’area lariana, la Valchiavenna e la Brianza.

SINTESI METEOROLOGICA

Correnti nordoccidentali associate ad un’area di alta pressione sul mediterraneo occidentale garantiranno per i prossimi giorni condizioni di tempo più stabile, con residua nuvolosità variabile, ventilazione a tratti al suolo e con precipitazioni residue più occasionali e meno diffuse.

Per il pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, ventilazione a tratti moderata, con rinforzi tra la serata di oggi e le prime ore di domani, domenica 3 maggio. I rinforzi di vento maggiori e diffusi arealmente si avranno in particolare alle quote tra 500 e 1500 metri slm, tra le 20 di oggi e le 8 di domani, con valori compresi tra 20 e 40 km/h e raffiche fino a 50 km/h.

Alle quote inferiori si potranno avere rinforzi di vento sparsi ed intermittenti, in particolare sulla fascia di alta pianura occidentale.

Possibili rovesci isolati nel pomeriggio di oggi sulle Prealpi Orientali.