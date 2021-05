MILANO – La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di livello ordinario – codice giallo – per rischio temporali forti, valido su tutto il territorio lombardo dalle 14 di oggi, sabato 29 maggio, fino al più tardi alle 21 di domani, domenica 30 maggio.

SINTESI METEOROLOGICA

Graduale aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, con precipitazioni da sparse a diffuse su fascia alpina, prealpina e Appennino. Limite neve oltre 2000 metri circa. Interessamento in parte sparso anche ai settori di pianura verso sera, in particolare pianura centro-orientale. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio e temporale.

Venti dai quadranti orientali, con velocità medie orarie in pianura a tratti fino a 30 km/h; oltre 700 metri intensità più elevate tra 30 e 50 km/h. Possibili inoltre raffiche fino a 50 km/h in Pianura e su Appennino e 60 km/h su fascia alpina e prealpina.

Nella notte proseguimento dell’instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. In esaurimento in mattinata, in particolare sui settori di pianura.

Nel corso della giornata di domani, domenica 30 maggio, ripresa dell’instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi con brevi rovesci o temporali; possibili occasionali altrove. Limite neve oltre 2000 metri circa.

Venti al di sotto dei 1500 metri in prevalenza dai quadranti orientali, con velocità medie orarie oltre 700 metri verso sera a tratti possibili fino a 50 km/h.