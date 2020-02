MILANO – Allerta meteo per vento forte diramata dalla protezione civile regionale, un codice giallo per il pomeriggio odierno valido su tutta la fascia settentrionale della Lombardia. Permane inoltre il codice giallo per rischio incendi boschivi.

SINTESI METEOROLOGICA

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio, aumento dell’intensità della ventilazione da nord nordovest, con intensità medie orarie che dal pomeriggio inizieranno ad intensificarsi fino a moderate o forti in montagna, e fino a moderate in pianura. Le velocità medie orarie tra 700 e 1500 metri di quota si attesteranno mediamente tra 20 e 40 km/h, con valori localmente maggiori, diffusi oltre i 1500 metri. In montagna possibili raffiche fino a 50-90 km/h. In pianura velocità medie orarie fino a 40km/h. I venti potranno assumere anche carattere di Foehn. Venti in generale attenuazione dalla tarda serata.