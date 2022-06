LECCO – Evento attesissimo tanto da aver già registrato il “tutto esaurito”, il concerto del pianista e compositore marchigiano Giovanni Allevi a Lecco è stato improvvisamente annullato.

Allevi, 59 anni, ha annunciato in queste ore di doversi fermare in quanto affetto da un mieloma e dunque tutte le sue date programmate per quest’estate sono state cancellate. Compresa quella con sold out del 2 luglio ai Piani d’Erna.

> ALLEVI: “HO SCOPERTO DI AVERE UN MIELOMA” (agenzia Ansa)

Photo credit: EC/ECHO/Pomilio Blum