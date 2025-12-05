ALL’OFFICINA BADONI VIENE PRESENTATA “LA STAGIONE DEL LIBERTY”

LECCO – L’associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di vita) prosegue il ciclo Archivi “per” Lecco con un incontro dedicato al Liberty del territorio provinciale lecchese. Un viaggio, unico e affascinante, attraverso un’espressione artistica che ancora qualifica il territorio lecchese attraverso ville, decorazioni, elaborati ferri battuti e morbide linee grafiche. Un patrimonio ricchissimo censito attraverso una sistematica ricerca nei singoli Comuni del territorio e confluito in un grande volume, arricchito da uno splendido apparato iconografico che restituisce forme, colori e linee sinuose di una sensibilità (non solo) architettonica ariosa, luminosa e moderna. L’incontro vedrà la partecipazione di Gianfranco Scotti, autore del volume, e del fotografo Gianni Peverelli.

L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 21:00 presso la Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). Ingresso libero e aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Non occorre prenotazione. Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com