LECCO – Si avvia alla conclusione il raduno del 2° Raggruppamento Alpini (Sezioni Lombardia ed Emilia Romagna), promosso dall’Associazione Nazionale Alpini e organizzato dalla sezione ANA di Lecco.

Dopo la bella giornata di sabato, con migliaia di persone in città per le varie iniziative all’interno della kermesse, oggi domenica un po’ di pioggia – ma come tradizione raduni di questo genere non si fanno fermare da qualche goccia d’acqua.

Presenti molti sindaci in fascia tricolore e altri rappresentanti delle istituzioni.

In questa pagina le prime immagini, in attesa della galleria fotografica a conclusione della manifestazione, nel pomeriggio.

Fotoservizio di Maurizio Castoldi per Lecco News