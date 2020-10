LECCO – Tra i primissimi ‘impegni’ del nuovo sindaco Mauro Gattinoni, la recente inaugurazione della nuova sede degli Alpini del gruppo Monte Magnodeno Maggianico e Chiuso in via dell’Armonia.

Il taglio del nastro con la benedizione del parroco don Ottavio Villa, insieme al presidente della sezione ANA di Lecco Marco Magni, al capogruppo del Monte Magnodeno Giuseppe Samà e al veterano del gruppo Umberto Polvara, è stato preceduto dall’alzabandiera e dalla deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti.

“Un bel momento per rinnovare il sentito ringraziamento agli Alpini – annota il primo cittadino – , per il loro contributo, la loro solidarietà e il loro supporto alla comunità che non hanno fatto mancare anche in questo periodo difficile”.