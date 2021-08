COLICO – Non solo interventi in emergenza e servizi sanitari per la Squadra OPSA di Lecco, ma la necessità di addestramento e test su nuove attrezzature ha impegnato il personale nella mattinata di martedì 17 agosto sulla spiaggia di Piona a Colico.

Utilizzando un drone appositamente concepito per il salvataggio in acqua il personale della CRI dopo aver assistito ad una prima dimostrazione dell’azienda costruttrice, ha testato attraverso il proprio personale la conduzione, l’affidabilità e la sicurezza del prodotto.