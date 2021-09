LECCO – L’amministrazione comunale di Lecco, in collaborazione dell’impresa sociale Girasole, presenta la prima edizione della “Settimana della mobilità sostenibile”. La manifestazione, che si svolgerà dal 15 al 26 settembre, si pone un triplice obiettivo: far conoscere ai cittadini le attività già presenti per favorire la mobilità sostenibile; contribuire a diffondere una maggior sensibilità sul tema della sostenibilità declinata nella mobilità; animare il territorio con iniziative di co- progettazione per disegnare insieme nuovi percorsi e nuove proposte sulla mobilità sostenibile.

L’evento si inserisce nelle linee programmatiche che hanno indicato la sostenibilità come elemento cardine dell’azione amministrativa e la città di Lecco come territorio laboratorio per l’attuazione di buone pratiche sull’agenda Onu 2030: il sostegno al trasporto pubblico locale, gli investimenti sulla mobilità elettrica, la progettazione urbanistica come risposte concrete e impattanti sulla quotidianità dei cittadini per la diffusione di una cultura che valorizzi e riconosca le scelte personali di mobilità. Il programma prevede momenti formativi e informativi, ma anche esperienze dirette di sperimentazione di mobilità sostenibile, sia “via terra”, sia via “lago”, in collaborazione con Fiab, Eco86, Abil, Auser, Linee lecco ed E-vai.

In fase di definizione anche la sperimentazione per 45 giorni di un servizio di monopattini elettrici al termine del quale sarà possibile, dati alla mano, sapere che tipo di risposta questa attività possa avere in città.

È previsto l’allestimento di un gazebo in piazza XX Settembre per l’intera durata della manifestazione, che sarà il fulcro delle iniziative di animazione territoriale e co-progettazione pensate con diversi partner del territorio.

