LECCO – Per condividere un modello di vita più green e per riflettere insieme su un futuro orientato alla transizione ecologica, il Comune di Lecco ha ideato un form on line le cui risposte potranno indirizzare le scelte future in materia di sostenibilità. I cittadini saranno inoltre coinvolti in un tour virtuale che attraverserà i diversi rioni di Lecco a partire da Maggianico e Chiuso, a cui è dedicato il primo incontro online di martedì 29 giugno alle 18:30. L’obiettivo è quello di sollecitare nei cittadini l’interesse verso le buone pratiche di sostenibilità con un approccio nuovo, la partecipazione attiva è pertanto fondamentale.

“Utilizziamo le nuove competenze digitali che abbiamo appreso durante il lockdown per ripensare insieme i nostri bisogni in questo momento di ripresa – sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi – e progettiamo insieme una sostenibilità a nostra misura”.

Il form sarà compilabile a partire da questo collegamento, che resterà anche in evidenza sul sito istituzionale del Comune di Lecco, mentre l’appuntamento coi rioni sarà sempre di martedì, alla stessa ora, secondo il seguente calendario:

6 luglio Centro, Santo Stefano, Castello, Caleotto

13 luglio Pescarenico, Germanedo, Belledo

20 luglio an Giovanni, Acquate, Olate, Bonacina

27 luglio Rancio, Laorca

Per partecipare, in modalità telematica, è necessario scrivere a sostenibilita@comune.lecco.it specificando la data dell’incontro a cui si desidera partecipare.