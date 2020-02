LECCO – Una gradita visita, quella della piccola delegazione armena proveniente da Vanadzor, che ha raggiunto Lecco in settimana, per consolidare le relazioni tra le due città, un legame nato dall’evento tragico del terremoto del 7 dicembre 1988 che colpì la città armena.

“Non ci avete lasciato soli allora – ha commentato la dirigente scolastica – e allo stesso modo in questi giorni complicati per voi, abbiamo deciso senza esitazione di non sospendere la nostra visita alla vostra bella città”.

In quell’occasione infatti la comunità lecchese raccolse fondi per aiutare la popolazione e l’anno successivo inaugurò una scuola elementare nella città di Kirovacan, oggi Vanadzor, per un gesto di generosità che non è stato dimenticato.