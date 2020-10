LECCO – In attesa che il nuovo sindaco Mauro Gattinoni componga la squadra degli assessori, ecco come sarà composto il consiglio cittadino per il terzo lustro a maggioranza centrosinistra.

Una squadra di 20 consiglieri a cui si contrapporranno gli undici del centrodestra; più l’uno rappresentato da Corrado Valsecchi il cui ruolo all’interno del Palazzo è tutto da scoprire. Cinque gli ex assessori rientrati come consiglieri, sette i consiglieri uscenti rieletti.

Il partito democratico conserva la maggioranza relativa ma rispetto al recente passato perde parecchi seggi a favore della lista del candidato sindaco e della sinistra. Da 18 che erano nel 2015, l’amministrazione Gattinoni porta a Palazzo Bovara solo 9 dem, tra i quali spiccano gli assessori uscenti Simona Piazza e Roberto Nigriello e i due vicesindaco di Virginio Brivio Francesca Bonacina, uscente, e Vittorio Campione. Quest’ultimo, oltre ad essere stato il secondo di Brivio nel 2010-2015, venne eletto anche nelle scorse elezioni, salvo lasciare lo scranno vuoto il giorno dell’insediamento (nella foto a sinistra) e non accettare l’incarico per dissidi interni.

Con sei consiglieri Fattore Lecco è la seconda forza della città: al suo interno volti meno noti ma non estranei alla politica e alla società civile, tutti al debutto nell’assemblea cittadina. All’esordio anche due rappresentanti su tre della Sinistra, ma è una prima volta in maggioranza anche per Alberto Anghileri, nell’ultimo quinquennio a Palazzo Bovara come forza di opposizione. Altro assessore uscente è Alessio Dossi, accompagnato per Ambientalmente da Renata Zuffi.

Ufficialmente esterno alla maggioranza va posizionato il seggio di Corrado Valsecchi, candidato sindaco di Appello per Lecco e unico esponente entrato in consiglio (erano tre nel 2015), tuttavia il sostegno concesso a Gattinoni nel secondo turno potrebbe averlo riavvicinato agli alleati dell’ultimo decennio.

Equamente distribuite le forze di sicura opposizione a scapito della Lega che non sarà più il gruppo di minoranza più numeroso. Perso il 4° consigliere, i salviniani saranno rappresentati da due consiglieri di lunga data (Bettega e Parolari) e da Corti con alle spalle già una legislatura.

Lo sconfitto Peppino Ciresa sarà affiancato dal sottosegretario regionale Antonio Rossi e da Filippo Boscagli, altro consigliere riconfermato dai suoi elettori. Un ritorno e due novità in Forza Italia; compare in assemblea anche la destra con Marco Caterisano e Giacomo Zamperini (già presente nel Brivo I).

RedPol

COME SARÀ IL CONSIGLIO COMUNALE

(*consigliere uscente; **assessore uscente)

Partito Democratico

Francesca Bonacina**

Simona Piazza**

Pietro Regazzoni

Maria Sacchi

Giovanni Tagliaferri

Paola Tavola

Anna Sanseverino*

Roberto Nigriello**

Vittorio Campione

Fattore Lecco

Emanuele Torri

Chiara Frigerio

Matteo Ripamonti

Alessandra Durante

Luca Visconti

Saulo Sangalli

Con la Sinistra cambia Lecco

Emanuele Manzoni

Daniele Blaseotto

Alberto Anghileri*

Ambientalmente

Alessio Dossi**

Renata Zuffi

Appello per Lecco

Corrado Valsecchi**

Forza Italia

Emilio Minuzzo*

Gianni Caravia

Simone Brigatti

Lega

Cinzia Bettega*

Andrea Corti*

Stefano Parolari*

Lecco Ideale

Peppino Ciresa

Antonio Rossi

Filippo Boscagli*

Fratelli d’Italia

Giacomo Zamperini

Marco Caterisano