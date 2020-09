LECCO – La coalizione di centro-sinistra a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco di Lecco ringrazia la lista civica Appello per Lecco per il sostegno espresso in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

La coalizione di centro-sinistra ha costruito in questi giorni un dialogo con la forza civica di Appello per Lecco, riscontrando dei punti di contatto – in particolare sul metodo di lavoro – condivisibili, rispetto ai quali Appello per Lecco continua a dimostrare quella responsabilità istituzionale che l’ha contraddistinta negli anni.

“Con questa scelta che va oltre le differenze e rimane in coerenza con la rispettiva storia, ci sentiamo impegnati ad aprire una nuova fase per una efficace collaborazione. Pertanto accogliamo non solo il sostegno di una forza importante ma soprattutto le energie e le competenze di tutti i cittadini lecchesi che nella scelta tra due visioni (centrodestra e centrosinistra) diverse e non conciliabili di città, in particolare sui valori umani, sceglieranno Mauro Gattinoni come loro futuro sindaco”.

IERI LA CONFERMA DI ‘APPELLO’: