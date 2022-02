LECCO – Marco Bandini riconfermato alla guida di Anaci Lecco per il quadriennio 2022-2025, così come il Carlo Colombo nel ruolo di vicepresidente e Marco Pazzini come tesoriere e delegato al Congresso nazionale.

Il Consiglio provinciale di Anaci Lecco – Associazione italiana amministratori condominiali e immobiliari – si completa con Luigi Danza, Fily Rotondi e Samuele Viganò. Coordinatore del Gruppo Giovani è stato eletto Stefano Selva.

In seno ad Anaci Lombardia, Lecco sarà rappresentata dai consiglieri Carlo Colombo e Davide Ollasci mentre candidato al Consiglio Nazionale è stato confermato Giancarlo Astorri.