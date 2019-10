LECCO – Sono già cinque nel lecchese (tre di questi nel capoluogo) i comitati di ‘Italia Viva‘, il nuovo movimento politico renziano che ha sottratto numerosi parlamentari al PD e non solo e punta ad aggregare attorno a un progetto centrista anche esponenti di altri partiti e soprattutto elettori.

I numeri sono ancora piccoli (basti pensare che per fondare un “Comitato di azione civile” sono sufficienti 5 iscritti), ma la voce corre e intorno ai primi promotori si vanno aggiungendo altre persone – provenienti in particolare dal mondo delle professioni e da quello dell’imprenditoria locale. Al momento accanto ai tre sodalizi di Lecco città – il primo dei quali si chiama proprio ‘Italia Viva Lecco‘, gli altri ‘Destinazione domani’ e ‘Crescita Lecco‘ – ve ne sono altri originati a Calolziocorte (‘Società aperta’) e a Barzanò. Al lavoro attivisti anche a Merate e nella bassa Brianza.

“Si respira un po’ un clima simile a quello dei tempi dei primi club di Forza Italia” commenta un aderente, significativamente proprio ex berlusconiano, anche se la stragrande maggioranza dei primi iscritti proviene dalle fila del PD.

Ma la frase-bomba raccolta in margine a questo nuovo movimento in formazione riguarda un politico noto nella zona. La pronuncia una delle fondatrici del primo comitato cittadino: “Io sono una ex tesserata e votante del PD ma non ho esitazioni nell’auspicare che sia Mauro Piazza (consigliere regionale di Forza Italia, ndr) a diventare leader di Italia Viva nel lecchese”.

Un piccolo sasso nello stagno della politica locale. Abituata peraltro a grandi e piccoli sommovimenti, specie nell’imminenza di scadenze elettorali: l’anno prossimo (non è un caso) si vota proprio a Lecco. Ma prima, un appuntamento-chiave per il futuro del nuovo esperimento di Renzi: la Leopolda edizione 2019 dalla quale, si dice, potrebbero scaturire idee e soprattutto ulteriori fuggi-fuggi da partiti, con adesioni proprio per I.V.

RedPol