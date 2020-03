LECCO – Alle 20.55 del giorno della festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia anche i fedeli cattolici lecchesi in diretta sui canali TV e digitali della Diocesi Ambrosiana, pregheranno per l’Italia con la recita del Rosario preceduta da un video messaggio dell’Arcivescovo.

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.

Il Rosario sarà trasmesso in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e www.chiesadimilano.it a partire dalle 20.55, preceduto da un videomessaggio dell’Arcivescovo.

da Chiesadimilano.it