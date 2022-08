LECCO – Anche i rioni lecchesi di Acquate e Olate avranno la loro prima squadra in Terza categoria. La Polisportiva Futura ’96, società dell’oratorio che si propone di organizzare attività motorie, culturali e ricreative ha infatti presentato il suo team che giocherà le partite interne al Centro Sportivo Comunale del Bione.

Ad attuare il progetto due ex provenienti dall’Aurora San Francesco: l’allenatore Luca Volpi alla sua prima esperienza in questa categoria e Marco Marocchini – già dirigente della Juniores regionale di viale Turati così come tanti giocatori provengono dalla società dei Frati.

L’obiettivo della nuova avventura sarà quello di fare bene in un torneo tra i più difficili e impegnativi. Partenza per gli allenamenti il 22 agosto e partecipazione alla Coppa Lombardia.

Lo staff dirigenziale della prima squadra:

Foto da Facebook