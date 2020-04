LECCO – Spicca al punto 6 della seduta consiliare in programma lunedì 20 aprile alle 18 l’approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019 del Comune di Lecco.

.

Di seguito il denso o.d.g. basato su 11 argomenti complessivi:

1. Comunicazioni, art. 51 del Regolamento di funzionamento del C.C.;

2. Domande di attualità, art. 52 del Regolamento di funzionamento del C.C.;

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio di prelevamento dal fondo di riserva;

4. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27.02.2020 ad oggetto: “Variazione al

bilancio di previsione 2020-2021-2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.

267/2000” (Relatore Ass. Goretti);

5. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 1.04.2020 ad oggetto: “Adempimenti

conseguenti all’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri:

variazione di bilancio di previsione 2020 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale e

definizione dei criteri di riparto delle risorse per la solidarietà alimentare.” (Relatore Ass.

Goretti);

6. Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019 e relativi allegati

(Relatore Ass. Goretti);

7. Area centro sportivo Bione – Rispetto e superamento limiti tabellari di cui al D.M. n.

471/1999 e D.Lgs. 152/2006. Riconoscimento debito fuori bilancio. (Relatore Ass.

Valsecchi);

8. Variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022 (Relatore Ass. Goretti);

9. Approvazione schema di convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’Area vasta

(SEAV) di Lecco (Relatore Ass. Goretti);

10. Proposta di permuta aree destinate a sentiero pedonale, sistemazione sentiero del Quarin

ed acquisizione aree a titolo gratuito – Rione di Maggianico (Relatore Ass. Valsecchi);

11. Piano attuativo “Via Belfiore, via Lamarmora e via Montelungo” in variante al PGT.

Approvazione ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i. (Relatore Ass. Bolognini).