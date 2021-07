LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco, usciti per un intervento di soccorso persona, si sono imbattuti in un autoarticolato che stava prendendo fuoco sulla SS36 all’interno della galleria del Monte Barro in direzione di Milano.

Il mezzo è stato prontamente portato fuori e messo in sicurezza. Non risultano conseguenze per la viabilità locale, il camion è stato “scortato” verso Suello.

Per l’iniziale intervento di soccorso è stato allertato invece il distaccamento di Valmadrera.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

RedCro

*Immagine in pagina tratta dall’archivio