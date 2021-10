LECCO – Il prossimo 10 ottobre ricorre la 71ª edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio di Rai Per il Sociale e il Patrocinio della Città di La Spezia, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La celebrazione principale quest’anno si terrà a La Spezia.

La Sezione ANMIL di Lecco ha previsto l’organizzazione delle manifestazioni locale con il seguente programma: alle 10 la messa nella chiesa di Castello – SS Gervaso e Protaso; alle 11:15 deposizione corona al Monumento Anmil intitolato alla “cultura e civiltà del lavoro” con interventi delle autorità locali e consegna dei brevetti e distintivi INAIL.