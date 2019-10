LECCO – Tre domeniche di festa per gli oratori della Comunità Pastorale Madonna del Rosario che comprende le parrocchie di San Nicolò, San Materno in Pescarenico e san Carlo al porto in Malgrate per l’inizio dell’anno oratoriano 2019/2020. Il parroco responsabile delle tre parrocchie è Mons. Davide Milani, il sacerdote incaricato per gli Oratori don Filippo Dotti, vicari parrocchiali don Cristiano Mauri residente a Pescarenico, don Celeste Dalle Donne, don Giuseppe Brivio, il diacono Armando Comini.

Domenica 22 settembre è stata la volta dell’oratorio di Malgrate al Porto, domenica 29 l’oratorio di San Nicolò a Lecco e il 6 ottobre quello di Pescarenico. La festa di San Nicolò è iniziata alla mattina con la messa della 11:30 celebrata da don Filippo Dotti in Basilica in cui i catechisti, gli educatori e gli allenatori hanno rinnovato il loro impegno. A seguire pranzo comunitario. Alle 15 il grande gioco La stringa più lunga. Alle 16:30 preghiera in cappellina e proiezione delle foto dei campeggi estivi.

Foto da Facebook