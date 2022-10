LECCO – Prende il via “Benessere in movimento“, una nuova iniziativa di Anteas Lecco dedicata agli anziani che “non vogliono invecchiare”. L’invecchiamento infatti è fenomeno che interessa tutto il mondo e l’Italia in particolare. Esso dimostra che si è raggiunto un buon traguardo di vita, ma al tempo stesso è una sfida sociale contro il declino mentale e fisico.

In gergo viene chiamata “Active ageing“, che in parole semplici significa proprio favorire un invecchiamento sano, teso a conservare il benessere della persona con un cambio di scenario: non più anziani portatori di fragilità, ma risorse per la società.

In questa prospettiva l’attività fisica e mentale, insieme alla socializzazione sono le chiavi di volta per continuare a condurre una vita serena e autonoma. Il progetto di Anteas Lecco declina questi obiettivi in una serie di proposte gestite da professionisti di settore, che prevedono percorsi di: ginnastica dolce mirata; incontri di formazione sull’importanza della prevenzione e dell’attività fisica; escursioni e visite guidate in luoghi d’interesse artistico del territorio lecchese.

Percorsi dolci ma ben strutturati, con l’affiancamento di docenti di scienze motorie, cardiologi, nutrizionisti e fisioterapisti, destinati a persone over 60 di Lecco e Provincia. I primi corsi di ginnastica dolce inizieranno il 17 ottobre a Lecco. I volontari di Anteas Lecco sono a disposizione per chi avesse l’esigenza di trasporto e accompagnamento dalla propria abitazione alle sedi del corso. Per informazioni e iscrizioni, è a disposizione il sito www.anteaslecco.it – sezione progetti dove si può compilare l’apposito modulo. Oppure si può telefonare al numero 0341 1880777.