LECCO – Il derby è sempre il derby. Como-Lecco di domani è una partita a sé, un match dove tutto è possibile perché spesso i valori in campo vengono stravolti da motivazioni e fattori psicologici. Una tipologia di partita che piace molto a D’Agostino, che non nasconde la sua voglia di giocare questa sfida: “A me i derby piacciono perché si va ad aumentare l’aspetto agonistico e nervoso, anche se dobbiamo rimanere lucidi. Fondamentale è ripartire dalla Juventus per atteggiamento e voglia. Il derby è una partita importante per città e tifosi e quindi è necessario fare una partita maschia dal punto di vista dell’agonismo e dell’intensità. Contro il Como conteranno motivazioni e aspetto tattico, al di là di chi scenderà in campo. Cuore e motivazioni possono sopperire a molti gap nello sport“.

Alla domanda sugli avversari, il mister risponde in maniera chiara: “Como? Giocano bene a calcio, è una squadra aggressiva e sicuramente partiranno forte in casa, ma noi dobbiamo rimanere fin dal primo minuto compatti e sicuramente per novanta minuti faremo sportivamente una battaglia. Strambelli? Lavoriamo sul collettivo e chi lo sostituirà sono sicuro che farà bene perché ci sono altri giocatori importanti. Mi fa piacere sapere che ci saranno tanti tifosi al seguito, questo ci darà ulteriore forza”.