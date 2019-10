LECCO – La corsa rosa del prossimo anno interesserà molto da vicino Lecco e il Lecchese, in aprticolare l’intera sponda orientale del Lario. L’anticipazione della presentazione ufficiale del Giro d’Italia (che avverrà giovedì prossimo) è sulla ‘Stampa‘ e non lascia spazi a interpretazioni: il percorso disegnato sulla cartina della penisola propone una tappa da Morbegno ad Asti che scenderà costeggiando tutto il lago lungo la parte orientale, quindi da Lecco punterà verso Ovest in direzione del Piemonte.

La tappa “lecchese”, venerdì 29 maggio 2020, sarà la n. 19, terz’ultima prima del tradizionale arrivo a Milano fissato domenica 31. Si sarà a quel tempo in piena campagna elettorale per il voto delle comunali di Lecco, previsto proprio in quel periodo.

Ovvio il fermento nell’ambiente ciclistico della nostra provincia, nell’attesa di una conferma definitiva dell’anticipazione del quotidiano torinese.

FONTE IMMAGINI: La Stampa