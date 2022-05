LECCO – Adottata dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio un’informazione antimafia, a carattere interdittivo, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Lecco, operante nel settore della riparazione di carrozzerie di autoveicoli.

Si tratta della prima interdittiva antimafia firmata dal nuovo prefetto ma è la 27esima in due anni prodotta dalla Prefettura di Lecco e dal gruppo interforze antimafia.

Nonostante il cambio al vertice in corso Promessi Sposi e la presa di distanze espressa dal Consiglio Comunale cittadino nei confronti dell’operato dell’ex prefetto Castrese De Rosa, non è venuta meno l’azione degli organi di controllo e di polizia per prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia lecchese.