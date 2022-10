LECCO – L’Associazione Proletari Escursionisti (APE) organizza il primo ‘Trofeo Francesco & Giorgio a.m.‘ di Lecco. Si tratta della trentaquattresima sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico.

Una corsa in salita e discesa individuale di 8,5 chilometri. L’appuntamento è per domenica 6 novembre. È possibile iscriversi al costo di 13 euro dalle 7,30 della domenica in via Zelioli a Maggianico, con termine ultime per le 8,30. La partenza della gara è fissata per le 9. Alle 10,30 è previsto l’arrivo a Maggianico di tutti in partecipanti.

Le categorie sono tre: I maschile (dai 18 ai 44 anni), II maschile (dai 45 anni compiuti in su) e femminile. I premi: per i primi cinque di ogni categoria maschile e per le prime tre della categoria femminile, sono previsti cesti con prodotti tipici gastronomici.