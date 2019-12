LECCO – In anteprima su Lecco News la lettera agli associati dell’API (Piccole e Medie Imprese) che il presidente Luigi Sabadini ha inviato per prendere in qualche modo le distanze dalla candidatura con il PD alle amministrative del 2020 dell’attuale direttore proprio dell’API Lecco, Mauro Gattinoni.

Come si legge nella missiva che pubblichiamo in calce, Sabadini ricordale caratteristiche dell’associazione (“statutariamente apartitica e apolitica”) ribadendo come l’API “non ha mai sostenuto né mai sosterrà alcuno schieramento e/o candidato”.

Insomma, nella lettera inviata ieri a tutti gli associati – alla vigilia dunque della comunicazione ufficiale della candidatura a sindaco per il PD di Gattinoni, vedi nostro articolo di stamattina – la presidenza pare in qualche modo prendere le distanze dal direttore (riconoscendogli comunque “la piena libertà di impegnarsi” in politica ma sottolineando la distinzione “tra le scelte personali e quelle associative”).

Ecco la versione integrale della comunicazione firmata da Sabadini:

