LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco in via don Luigi Monza intorno alle 23:30 di venerdì per l’incendio di un appartamento.

Il comando Provinciale di Lecco ha raggiunto la casa con due squadre, un’APS e l’autoscala.

Il soccorso tecnico urgente è durato un paio di ore, l’appartamento risulta inagibile. Era vuoto in quel momento, purtroppo sono deceduti i tre animali di compagnia presenti in casa: un pappagallo, un gatto e un cane.

RedCro