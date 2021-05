LECCO – O.C.K., 34enne nigeriano, a processo per violenza sessuale. I fatti nella sera del 9 novembre 2017: su un treno Lecco-Milano l’uomo avrebbe approcciato con modi ‘spinti’ una passeggera 32enne.

La vittima ha raccontato tutto alla Polfer permettendo agli agenti di risalire a O.C.K., il quale, sebbene in carcere a Pavia per scontare la pena per altri reati, verrà comunque giudicato. Il processo a Lecco è iniziato ieri, a luglio parlerà l’imputato.