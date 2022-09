LECCO – Si ricomincia ad allenarsi, di nuovo insieme e in allegria nella palestra di arrampicata via Carlo Mauri 1 a Lecco. Lunedì 12 settembre alle 17, infatti, la struttura gestita dai Ragni di Lecco riaprirà al pubblico per la nuova stagione 2022/23.

Anche quest’anno non mancheranno momenti appositamente dedicati a chi vuole avvicinarsi alla scalata. Sabato 17 e sabato 24 settembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, si svolgeranno due open day nell’ambito del quale bambini, ragazzi e adulti potranno provare ad arrampicare in palestra con l’assistenza dello staff. L’accesso è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare sarà necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo palestra@ragnilecco.com con oggetto “open day”, specificando il nominativo del bambino/ragazzo/adulto interessato, numero di cellulare del responsabile del minore o dell’adulto (alla mail verrà data risposta indicando date e orari disponibili per la prova). Visti i posti limitati a disposizione si raccomanda la prenotazione solo a chi non ha mai arrampicato ed è realmente interessato.

Informazioni e dettagli per la fruizione dei diversi servizi della palestra:

Stagionali e tessere – Per acquistare l’Abbonamento Stagionale e le Tessere 10+1 è obbligatorio presentare il certificato medico non agonistico con ECG a riposo.

Corsi di arrampicata – I corsi per bambini, ragazzi e adulti riprenderanno da lunedì 26 settembre. Per informazioni e iscrizioni la segreteria sarà aperta lunedì 12 settembre e martedì 13 settembre dalle 14 alle 22. Da mercoledì 14 settembre l’orario di apertura della segreteria tornerà ad essere quello standard, quindi dalle 17 alle 22. Sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi solo presentandosi in palestra e saldando l’intero importo. Per frequentare un corso è obbligatorio presentare il certificato medico non agonistico con ECG a riposo.

Tariffe e orari – Ai seguenti link il dettaglio sulle informazioni, tariffe e orari per corsi, ingressi e lezioni private: Info corsi, Tariffe ingressi, Tariffe lezioni private.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni suggeriamo di presentarsi direttamente in palestra dal 12 settembre oppure di scrivere all’indirizzo email: palestra@ragnilecco.com.