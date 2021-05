MILANO – Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sovrastruttura stradale ammalorata, Anas ha programmato gli interventi lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 24,300 al km 49,500.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti verrà predisposta la chiusura alternata delle corsie, delle rampe di uscita, di entrata, a seconda delle esigenze dei lavori. Le chiusure saranno attive da lunedì 31 maggio dalle 21 alle 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, sia in direzione Milano che in direzione Lecco. I lavori si concluderanno il 30 giugno.

Secondo le esigenze del cantiere, i lavori potrebbero comportare la chiusura contemporanea di due dei seguenti svincoli lungo la statale 36: svincolo Gaggio (km 32,100), svincolo Cibrone (km 34,350), svincolo Costa Masnaga (km 34,900), svincolo Costa Masnaga nord (km 35,700), svincolo Garbagnate Monastero (km 36,500), svincolo Molteno (km 37,000), svincolo Molteno Nord (km 37,800), svincolo Bosisio Parini (km 39,200), svincolo Annone Brianza (km 40,900), piazzola Anas (km 41,400), svincolo Suello (km 42,800).