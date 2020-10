LECCO – Laura Mutti, notaio con uno studio presente da venti anni a Merate, subentra alla presidenza dell’associazione notarile della provincia di Lecco.

Le cede il posto Pierluigi Donegana, notaio in Oggiono, che raggiunti i 75 anni ha cessato l’attività professionale.

Alla guida dell’associazione dal 2016, Donegana avrà da questo momento il ruolo di presidente onorario, incarico che gli è stato conferito in segno di riconoscimento per l’impegno e le capacità professionali dimostrate durante la sua lunga carriera.

Attivissimo sul territorio, Donegana è stato ininterrottamente per 20 anni presidente Golf Club Lecco, dal momento della sua fondazione, cedendo la guida del sodalizio nel 2015 per favorire un rinnovamento dei vertici del Club.

Ad affiancare Laura Mutti saranno i colleghi Francesco Brini di Missaglia e Ottaviano Anselmo Nuzzo di Colico, che come lei sono già stati in precedenza membri dell’associazione.